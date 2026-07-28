Boşanma Davasındaki Cinayet: Zanlı Tutuklandı
Yüreğir'de, boşanma aşamasındaki eşini vuran bekçi tutuklandı. Olayda 7 yaşındaki kızı da vardı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K'yi (40) 25 Temmuz'da ikamet ettiği Kışla Mahallesi'ndeki evinde tabancayla vurarak öldüren çarşı ve mahalle bekçisi Hamza Eren K'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, şüphelinin olay sırasında evde bulunan 7 yaşındaki kızını yanına alıp ablasına bıraktığı öğrenildi.
Kışla Mahallesi'ndeki sitede, 25 Temmuz'da Hamza Eren K, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K'yi tabancayla vurarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede saklandığı adreste yakalanmıştı.
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