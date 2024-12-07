Boşanmış Eşini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boşandığı eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Polis tarafından önceki gün gözaltına alınan şüpheli Ü.D'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Lüleburgaz Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Lüleburgaz'da önceki gün Ü.D, bir süre önce boşandığı Songül G'nin (37) Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'ndeki evine gitmiş, ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ü.D, eski eşini bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan Songül G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, şüpheli Ü.D. gözaltına alınmıştı.
Bu arada, Songül G'nin cenazesinin ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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