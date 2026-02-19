Boşanmış Eşini ve Yeğenini Öldürüp İntihar Etti

BOŞANDIĞI EŞİNİ VE YEĞENİNİ, 2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Aksaray'da silah sesleri ihbarı üzerine girilen evde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedenlerinin bulunması, ağır yaralı 1 kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen Tolga Kuş ve Kübra Kılıç'ın, boşandığını saptadı. Kübra Kılıç'ın da eşinden boşandıktan sonra 1'i kız 2 çocuğuyla birlikte olayın gerçekleştiği evde yaşamaya başladığı belirlendi. Tolga Kuş'un, bugün eve giderek kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş edip yaraladığı, ardından Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a ateş ettikten sonra da ayna tabancayı başına dayayıp intihar ettiğini tespit etti. Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.