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Bosna Hersek Bakanı Nevşehir'de

Bosna Hersek Bakanı Nevşehir\'de

Ekonomi Bakanı Sibonjic, Nevşehir Belediye Başkanı Arı ile turizm işbirliği üzerine görüştü.

30.10.2024 18:47
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Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile görüştü.

Turizm alanında görüşmelerde bulunmak üzere kente gelen Sibonjic, belediye binası girişinde Başkan Arı ve belediye başkan yardımcıları tarafından karşılandı.

Arı'dan bölgedeki turizm değerleri hakkında bilgi alan Sibonjic, Türkiye ile Bosna Hersek'in kardeş ülkeler olduğunu söyledi.

Başkan Arı ile aralarında uzun yıllardır süren dostluk bulunduğunu belirten Sibonjic, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutluyoruz. Allah ülkelerimizi korusun. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkiler romantik. Bizim icraata geçip iş yapmamız lazım. Kapadokya turist çeken bir yer. Biz de Bakanlık olarak turizme çok önem veriyoruz. Sizin tecrübe ve çalışmalarınızdan dolayı iş birliği yapacağımızı umuyorum. Biz kardeşiz, birbirimizi tanıyor ve güveniyoruz."

Başkan Arı da konuğunu kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Nevşehir ile Saraybosna arasında kardeş şehir protokolünün imzalanması için çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bosna Hersek ile ortak çalışmalar yürütmek istediklerini kaydeden Arı, "Daha önce yılda birkaç kez Bosna Hersek'e gidip Samir abiyi ziyaret ederdim. Dolayısıyla kendisini bir bakan olarak değil ağabey olarak ağırlamak benim için mutluluk verici. Kardeş ilişkilerimizi belediye olarak da güçlendirerek Nevşehir ile Saraybosna arasında diyalogu daha çok artırmak istiyoruz. Turizm ve ticarette yapabileceklerimiz konusunda kapımız ve gönlümüz açıktır." ifadelerini kullandı.

Sibonjic ile Arı daha sonra görüşmelerine devam etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Rasim Arı, Politika, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek Bakanı Nevşehir'de - Son Dakika

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