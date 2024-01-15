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Bosna Hersek Devlet Başkanı Zeljko Komsic, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek Devlet Başkanı Zeljko Komsic, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Komsic, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Gazze'deki durumu değerlendiren Komsic, Batı'nın Gazze'deki olaylara ikiyüzlü davrandığını belirterek Bosna Hersek halkının Filistinlilere dayanışma gösterdiğini ifade etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanı Zeljko Komsic, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
15.01.2024 - 17:09,  Güncelleme: 17:12
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Komsic, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Bosna Hersek'te görev yapan Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafına oy veren Komsic, "Spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Tamam mı, devam mı?" isimli çalışmasını seçti.

Komsic, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Sevginin gücü" fotoğrafına oy verdi.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" çalışması için oy kullanan Komsic, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğrafını seçti.

Gazze'de yaşananları AA muhabirine değerlendiren Komsic, 1992-1995'te savaşı yaşayan Bosna Hersek halkı için Gazze'de çocukları öldürülen ebeveynleri izlemenin büyük bir acı olduğunu ifade ederek, "Taraf tutma söz konusu olduğunda ikilemde kalınmamalı diye düşünüyorum. Bütün bir milleti vatanlarından silmeye çalışmanın hiçbir maruzatı olamaz." dedi.

Batı'nın, Gazze'de yapılanlar karşısında "ikiyüzlü" davrandığına dikkati çeken Komsic, "Bosna Hersek'teki savaş sırasında 1995'te Srebrenitsa'da yapılan soykırım, şimdi Gazze'de yapılıyor. Bir zamanlar vatanlarından yok edilmek istenen Boşnaklar, Filistinlilerle en büyük dayanışmayı gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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