Bosna Hersek'in AB'ye Katılım İhtimali Artıyor
Bosna Hersek'in AB'ye Katılım İhtimali Artıyor

01.06.2026 18:35
AB Konseyi Başkanı Costa, Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinin hızlanması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, genişlemenin Avrupa'nın barışı, istikrarı ve güvenliğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Küresel jeopolitik belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlık döneminde, genişleme Avrupa için fırsatın da üstünde jeostratejik bir çıkardır." dedi.

Costa, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ülkenin Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinde sonraki aşamaya geçmesine "sadece birkaç adım kaldığını" söyleyen Costa, "Şimdi hedefinize odaklanmanın ve reformların hızını artırmanın zamanı." diye konuştu.

Costa, AB'ye katılımın tek pazara erişimin yanı sıra "stratejik tercihlerin paylaşıldığı siyasi birliğe katılmak" anlamına geldiğini ifade ederek, Bosna Hersek'e katılım müzakerelerini yürütecek başmüzakereciyi atama çağrısı yaptı.

Genişlemenin Avrupa'nın barışı, istikrarı ve güvenliğine yapılan yatırım olduğunu kaydeden Costa, "Küresel jeopolitik belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlık döneminde, genişleme Avrupa için fırsatın da üstünde jeostratejik bir çıkardır." değerlendirmesinde bulundu.

Costa, Bosna Hersek'teki Barış Uygulama Konseyi (PIC) toplantısının yaklaştığını hatırlatarak, atanması beklenen yeni Bosna Hersek Yüksek Temsilcisinin ülkenin AB'ye katılma tercihini temsil etmesi gerektiğini söyledi.

?"Bosna Hersek, politikalarını AB ile uyumlaştırmayı sürdürmektedir"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic de AB ve NATO üyeliğinin kendileri için öncelik olduğunu belirterek, Costa'ya bu konudaki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Bosna Hersek'te anayasal düzene karşı gerçekleştirilen saldırılar olduğuna dikkati çeken Becirovic, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek, politikalarını AB ile uyumlaştırmayı sürdürmektedir, göç yönetimi, sınır yönetimi ve organize suçla mücadele alanlarında da bu böyledir. Elde edilen tüm bu sonuçlara karşın ülkenin katılım sürecinin hızı tatmin edici değildir. Katılım yolunda süregelen engellerle ve tıkanıklıklarla karşı karşıyayız. Temel etken, Sırp Cumhuriyeti'ndeki (Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti) Rusya yanlısı, Avrupa karşıtı gündemdir. Sırp Cumhuriyeti'nin liderliği Moskova'nın talimatlarını izleyerek AB'ye katılım yolunu tıkamaktadır."

Becirovic, AB ülkeleri ve Bosna Hersek arasındaki ticaret konusunu Costa ile konuştuklarını dile getirerek, bu konudaki potansiyelin büyük olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) zayıflatılmaya çalışıldığını aktaran Becirovic, "Sırp Cumhuriyeti, birincil gündemini açıkça ortaya koymaktadır, Dayton Barış Antlaşması'nı baltalama, Yüksek Temsilcilik Ofisi'ni ortadan kaldırma ve ayrılık için zemin hazırlama hedeflerini gizlemiyor." görüşünü paylaştı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ise OHR'nin kapatılmasına yönelik bir çıkış stratejisinin oluşturulmasını desteklediklerini söyledi.

Cvijanovic, Bosna Hersek'te savaşın sona ermesinin üzerinden 30 yıl geçtiğini belirterek, yabancı yetkililerin yerel kurumlar yerine karar aldığı dönemin geride kalması gerektiğini vurguladı.

Bosna Hersek'in gerekli reform ve yasal düzenlemeleri dış müdahaleler olmadan, kendi kurumları aracılığıyla gerçekleştirmesi gerektiğini kaydeden Cvijanovic, OHR'nin nihai olarak kapatılmasına yönelik geçiş sürecinin hem ülke hem de AB ile ilişkiler açısından olumlu sonuçlar doğuracağını savundu.

Costa ile yapılan görüşmelerde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic de hazır bulundu.

Kaynak: AA

18:43
18:14
18:07
17:10
16:41
16:38
