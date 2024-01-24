Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kavazovic, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafını seçen Kavazovic, "Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan leylek "Yaren"in, 12'nci yılda da göç mevsiminde Eskikaraağaç'a gelerek Yılmaz'ın kayığına konduğu anı görüntülediği "Kimler gelmiş?" karesine oy verdi.

Kavazovic, "Spor" kategorisinde oyunu Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" başlıklı fotoğrafı için kullandı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı sonrası, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların Deir al Balah kentindeki Aksa Hastanesine getirildiği anı görüntülediği "Yanımda ol anne" karesini oy veren Kavazovic, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğrafını seçti.

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