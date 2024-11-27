Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu'nun 10. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
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Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu'nun 10. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Bornova'da düzenlenen Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu'nun 10. Olağan Genel Kurulu'nda Barbaros Taşer yeni başkan olarak seçildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Boşnakların haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Taşer, Boşnak halkına daha fazla katkıda bulunma sözü verdi.

27.11.2024 10:46
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(İZMİR)- Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu 10'uncu Olağan Genel Kurulu, Bornova'da gerçekleşti. Genel Kurul'da Barbaros Taşer, federasyonun yeni başkanı seçilirken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Boşnak toplumuna duyduğu yakınlığı ve hizmet borcunu vurguladı. Başkan Eşki, "Bosna'nın egemenliğini zedeleyen sözleşmeler kaldırılmalı ve Boşnakların haklarını koruyan bir düzen kurulmalı" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren Bosna Hersek Kültür Dernekleri, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Bornova Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, federasyonun yeni başkanı seçildi. Taşer, Boşnak halkı için daha fazla katkı sunma kararlılığıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Boşnakların haklarını koruyan bir düzen kurulmalı"

Genel Kurul'da konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Boşnak toplumuna duyduğu yakınlık ve Bornova'da Boşnak kültürüne verdiği önemi dile getirdi. Başkan Eşki, Bosna'nın egemenlik haklarına yönelik uluslararası düzenlemelere dikkat çekerek, "Bosna'nın egemenliğini zedeleyen sözleşmeler kaldırılmalı ve Boşnakların haklarını koruyan bir düzen kurulmalı. Ayrıca, Bornova'daki tüm halkımıza olduğu gibi Boşnaklara da ayrı bir hizmet borcum var. Seçim döneminde beni Boşnak sanarak destekleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için daha çok çalışacağım" dedi. Eşki, Srebrenitsa Katliamı'nı unutturmamak adına bu yıl Srebrenitsa'da düzenlenecek anma programına katılacaklarını da belirtti.

"Bosna Hersek'e elimizden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Federasyonun yeni başkanı Barbaros Taşer ise Boşnak halkı için daha fazla katkı sunmak adına kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı. Taşer, "Hep birlikte Bornova'dan İzmir'e, Türkiye'den Bosna Hersek'e elimizden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu süreçte birlik ve beraberliğimizi koruyarak tüm gücümüzü kullanacağız. Destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu'nun 10. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

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