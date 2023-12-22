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Bosna Hersek Mahkemesi, Prijedor'da işlenen savaş suçlarına hapis cezası verdi - Son Dakika
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Bosna Hersek Mahkemesi, Prijedor'da işlenen savaş suçlarına hapis cezası verdi

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yıllarında Prijedor'da insanlığa karşı suç işleyen 5 kişiye hapis cezası verdi. Suçlular arasında en yüksek ceza 20 yıl hapis olarak belirlendi. Karar, kurban yakınları tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı.

Bosna Hersek Mahkemesi, Prijedor\'da işlenen savaş suçlarına hapis cezası verdi
22.12.2023 - 18:50,
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Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995'te yaşanan savaşta Prijedor şehrinde insanlığa karşı savaş suçu işleyen 5 kişiye, 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, savaş zamanı Prijedor'un Zecovi köyünde Boşnak sivillere yönelik suç işledikleri tespit edilen Ilija Zoric'e 20, Zoran Milunuc'a 14, Dusan Milunic'a 12, Zoran Stojnic'e 8 ve Ljubisa Cetic'e de 5 yıl hapis verildiği aktarıldı.

Söz konusu 5 suçlunun yargılanmalarına 9 yıl önce başlandığına işaret edilen açıklamada, davanın temyiz hakkı bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, o dönem Zecovi ve civarında en az 150 Boşnak sivilin öldürüldüğü, birçoğunun da toplama kampına kapatıldığı kaydedildi.

Kurban yakınları karardan memnun değil

Prijedor'da yakınlarını kaybeden Fikret Bacic, kararın "üzücü" olduğunu ifade ederek, "Zecovi'de yapılan zulümlerin yargılanmasından memnunuz ancak çok az ceza aldılar. Prijedor'da öldürülen 600'den fazla kişinin cesedine hala ulaşılamadı." dedi.

Karardan memnun olmadığını belirten Bacic, "Suçlulardan bazıları halen saklanıyor." diye konuştu.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü raporlarına göre, 1992-1995 yıllarında Prijedor'da 4 bin 93'ü sivil olmak üzere 5 bin 209 Boşnak öldürüldü.

Kaynak: AA
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Kurban, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

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