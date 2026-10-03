Bosna Hersek'te 3 milyon 414 bin 364 seçmen yarın genel seçimde oy kullanacak - Son Dakika
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Bosna Hersek'te 3 milyon 414 bin 364 seçmen yarın genel seçimde oy kullanacak

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Bosna Hersek'te 3 milyon 414 bin 364 seçmen yarın genel seçim için sandık başına gidiyor. Seçimde ilk kez yaklaşık 4 bin 500 sandıkta biyometrik doğrulama ve pusula taraması uygulanacak, taranan pusulalar elle de sayılacak.

Bosna Hersek'te seçmenler, genel seçimde oy kullanmak için yarın sandık başına gidecek.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunun (CIK) resmi internet sitesindeki bilgilere göre, seçimde 3 milyon 414 bin 364 seçmen oy kullanabilecek.

Seçmenler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerini belirleyecek. Bunun yanı sıra devlet düzeyindeki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Temsilciler Meclisi, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi, RS Başkanı ve başkan yardımcıları ile FBiH'deki 10 kanton meclisinin üyeleri seçilecek. Görev alacak 518 kişi, doğrudan halkın oyuyla belirlenecek.

Özel statüye sahip Brcko'da da hükümette görev alacak isimleri belirlemek için seçmenler sandık başında olacak. CIK, genel seçime katılmak üzere 75 siyasi parti ile 4 bağımsız adayın başvurularını tamamen veya kısmen onaylarken 29 koalisyonun seçimlere katılmasına izin verdi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için yarışan adaylar, Denis Becirovic, Bakir İzetbegoviç, Semir Efendic ve Fahrudin Radoncic. Sırp üyeliği için ise Zeljka Cvijanovic, Marinko Bozovic ve Nebojsa Vukanovic aday. Hırvat üyeliği için de Darijana Filipovic, Zdenko Lucic ve Slaven Kovacevic mücadele edecek.

RS Başkanlığı için 12 aday yarışacak. Seçmenler, bu pusulada yalnızca bir adayı işaretleyecek ve en çok oyu alan aday başkan olacak. Seçim yarışının Savo Minic ile Branko Blanusa arasında geçmesi bekleniyor.

Seçimde ilk kez biyometrik doğrulama ve tarayıcı kullanılacak

Seçimin en önemli yeniliği, yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemlerinin kullanılması olacak.

Yeni sistemde seçmenler, kimlik kontrolünün ardından parmak izi okutacak. Oy verme işlemi yine kağıt pusulalarla yapılacak ve seçmenler, pusulaları sandığa atmadan önce tek tek tarayıcıdan geçirecek. Aday isimleri pusulada değil ayrı ekte yer alacak.

Pusulaların taranarak verilerin doğrudan CIK'e iletilmesiyle ilk sonuçların saat 20.00'de açıklanması planlanıyor. Önceki seçimlerde ilk sonuçlar, genellikle saat 23.00 civarında duyuruluyordu.

Taranan pusulalar elle de sayılacak. CIK, iki sayım arasında büyük fark çıkması halinde ek kontrol yapılacağını ve fark sürerse elle yapılan sayımın resmi sonuç kabul edileceğini bildirdi.

Bosna Hersek'te genel seçim 4 yılda bir yapılıyor. 2 Ekim 2022'deki seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Denis Becirovic, Hırvat üyeliği için Zeljko Komsic ve Sırp üyeliği için de Zeljka Cvijanovic seçilmişti.

Kaynak: AA
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