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- Bosna-Hersek'te bayram namazı kılındı

SARAYBOSNA - Balkan ülkesi Bosna-Hersek'te Müslümanlar, bayram namazı için cami ve mescitlerde bir araya gelerek bayram namazını eda etti.

Bosna-Hersek'te Müsümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Başkent Saraybosna'da birçok Müslüman, bayram namazı için şehir merkezindeki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ni tercih etti. Tarihi camide bayram namazını Bosna-Hersek Reisü'l-uleması Husein Kavazovic kıldırdı. Camiye sığmayan çok sayıda Müslüman namazı cami avlusunda kıldı.

Bayram hutbesinde Bosna-Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması Husein Kavazovic, "Bu sabah Kurban Bayramı'nı kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, geleneklerimizde büyük ve seçkin bir gündür. Bugün tekbirler ve kalplerimizden gelen samimi dualar yankılanır. Bu sabah dualarımız Mina'da hac yapan müminlerin dualarıyla birleşiyor. Hislerimiz ve düşüncelerimiz bizi Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'e geri götürüyor" dedi.

Gazze için dua

Bayram hutbesinde Gazze'de aylardır yaşanan acıya da dikkat çeken Kavazovic, "Gazze tükenmiş durumda ve emsali görülmemiş suçlara bürünmüştür. Bize ulaşan haberler, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı işlenen en kötü türden suçlara işaret ediyor. İnsanlar, gözlerimizin önünde sığınacak bir yer bulamıyor. Toprak onlara dar geliyor ve dipsiz bir mezarlığa dönüşüyor. Tarih, dünyanın bu umursamazlığını ve korkaklığını unutmayacaktır. Bosna ve Gazze'den sonra suç ve şiddet, manasını yitirdi. Bu anlarda düşüncelerimiz ve dualarımız, karanlık güçlere karşı direnen cesur kadın, erkek, çocuk ve yaşlılarla birlikte" ifadelerini kullandı.