Bosna Hersek'te Dugalica Camisi yeniden ibadete açıldı

27.04.2026 04:04
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2023'te başlanan Dugalica Camisi'nin yeniden inşa çalışmaları sona erdi. Açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bosna Hersek İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enes Ljevakovic ve yüzlerce Boşnak katıldı. Bosna Savaşı'nda 1992'de Sırplar tarafından temellerine kadar yıkılan cami, özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden inşa edildi.

Vakıflar Genel Müdürü Aksu, caminin Osmanlı dönemine ait önemli bir eser olduğunu ve bölgedeki en eski İslami yapılardan biri olarak kabul edildiğini belirtti. Proje kapsamında cami, mektep, abdesthane ve saat kulesiyle birlikte külliye olarak ihya edildi. Büyükelçi Akseki ise Türkiye'nin Bosna Hersek ile kardeşlik bağlarına vurgu yaparak işbirliğinin önemini dile getirdi.

Açılışta yeşil zemin üzerine beyaz ay ve yıldızlı Bosna Hersek İslam Birliği bayrağı dalgalandırıldı. Yüzlerce Boşnak, yıllar sonra doğdukları topraklara dönerek duygusal anlar yaşadı. Ayrıca, Blagaj Tekkesi yakınındaki Murad Sipahi Camisi'nin yeniden yapımı için ilk taş koyma töreni gerçekleştirildi.

