Bosna-Hersek\'te Kar Fırtınası Felaketi

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- Bosna-Hersek'te kar fırtınası: Yollar kapandı, 200 bin hane elektriksiz kaldı

SARAYBOSNA - Bosna-Hersek'te etkili olan şiddetli kar fırtınası, yolların kapanmasına ve tren seferlerinin durmasına yol açarken, 200 bin hane elektriksiz kaldı.

Balkanlar genelinde etkili olan kar fırtınası Bosna-Hersek'te hayatı felç etti. Zorlu hava şartları nedeniyle yaşanan kazalar sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ülkenin bazı bölgelerinde tren seferleri durduruldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülkenin en büyük ikinci kenti Banja Luka'da ilköğretim okullarında eğitime ara verildi. Pazartesi gününden beri kesintisiz yağan karın etkisiyle elektrik dağıtım hatları zarar gördü ve bazı bölgelere elektrik verilemedi. Elektrik kesintilerinden yaklaşık 200 bin hanenin etkilendiği duyuruldu.

Karda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Dün gece ülkenin batısındaki Drvar kasabası yakınlarında onlarca araçlık bir konvoy kara saplanarak yolda mahsur kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 70 kişi 10 saatlik bir operasyonla kurtarıldı. Çevredeki yerleşim birimlerinden çok sayıda vatandaş da yardım çağrıları üzerine mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgede kar kalınlığının bazı köylerde 2 metreye ulaştığı ve yollardaki durum nedeniyle Drvar'a ulaşımın tamamıyla koptuğu bildirildi.

Kardan etkilenen 2 Türk vatandaşı Bosna-Hersekli ekipler tarafından kurtarıldı

Saraybosna'dan Mostar'a gitmeyi planlayan 2 Türk vatandaşı da kar fırtınasından etkilenenler arasında yer aldı. Dün Mostar yakınlarındaki Prenj dağında mahsur kalan Türk vatandaşları, yaklaşık bir buçuk saat süren bir operasyonun ardından Bosna-Hersekli ekipler tarafından kurtarıldı. Başkent Saraybosna'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, şehir sakinlerinin iyi temizlenmeyen kaldırımlarda yürümekte zorlandıkları gözlendi.

Kar yağışının Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.