Bosna-Hersek'te Kar Fırtınası Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosna-Hersek'te Kar Fırtınası Felaketi

Geniş Video İzle

Bosna-Hersek'teki kar fırtınası, yolları kapatırken 200 bin hane elektriksiz kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

24.12.2024 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bosna-Hersek'te kar fırtınası: Yollar kapandı, 200 bin hane elektriksiz kaldı

SARAYBOSNA - Bosna-Hersek'te etkili olan şiddetli kar fırtınası, yolların kapanmasına ve tren seferlerinin durmasına yol açarken, 200 bin hane elektriksiz kaldı.

Balkanlar genelinde etkili olan kar fırtınası Bosna-Hersek'te hayatı felç etti. Zorlu hava şartları nedeniyle yaşanan kazalar sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ülkenin bazı bölgelerinde tren seferleri durduruldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülkenin en büyük ikinci kenti Banja Luka'da ilköğretim okullarında eğitime ara verildi. Pazartesi gününden beri kesintisiz yağan karın etkisiyle elektrik dağıtım hatları zarar gördü ve bazı bölgelere elektrik verilemedi. Elektrik kesintilerinden yaklaşık 200 bin hanenin etkilendiği duyuruldu.

Karda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Dün gece ülkenin batısındaki Drvar kasabası yakınlarında onlarca araçlık bir konvoy kara saplanarak yolda mahsur kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 70 kişi 10 saatlik bir operasyonla kurtarıldı. Çevredeki yerleşim birimlerinden çok sayıda vatandaş da yardım çağrıları üzerine mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgede kar kalınlığının bazı köylerde 2 metreye ulaştığı ve yollardaki durum nedeniyle Drvar'a ulaşımın tamamıyla koptuğu bildirildi.

Kardan etkilenen 2 Türk vatandaşı Bosna-Hersekli ekipler tarafından kurtarıldı

Saraybosna'dan Mostar'a gitmeyi planlayan 2 Türk vatandaşı da kar fırtınasından etkilenenler arasında yer aldı. Dün Mostar yakınlarındaki Prenj dağında mahsur kalan Türk vatandaşları, yaklaşık bir buçuk saat süren bir operasyonun ardından Bosna-Hersekli ekipler tarafından kurtarıldı. Başkent Saraybosna'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, şehir sakinlerinin iyi temizlenmeyen kaldırımlarda yürümekte zorlandıkları gözlendi.

Kar yağışının Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bosna-Hersek\'te Kar Fırtınası Felaketi
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna-Hersek'te Kar Fırtınası Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Asgari ücrete yüzde 30 zam Asgari ücrete yüzde 30 zam
20:29 TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
08:58 Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
08:42 Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette Binlerce ilan kaldırıldı Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 21:38:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bosna-Hersek'te Kar Fırtınası Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.