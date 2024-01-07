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Bosna Hersek'te Sırp gruplar Boşnaklara yönelik provokatif eylemlerde bulundu - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Sırp gruplar Boşnaklara yönelik provokatif eylemlerde bulundu

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa yakınlarındaki Vlasenica'da, aşırı milliyetçi Sırp gruplar, araç konvoyu düzenleyerek, Boşnaklara yönelik provokatif eylemler gerçekleştirdi. Sırplar, Müslüman Boşnakların bulunduğu bölgelerden geçerken hakaretlerde bulundu. Bu eylemler, Ortodoksların Noel Bayramı öncesi gerçekleşti ve tepki topladı. Zvornik Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı ve vatandaşları bu tür davranışlardan kaçınmaya çağırdı.

Bosna Hersek\'te Sırp gruplar Boşnaklara yönelik provokatif eylemlerde bulundu
07.01.2024 - 17:45,
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Bosna Hersek'te yaşayan bazı Sırp gruplar, Boşnak halkına yönelik provokatif eylemlerde bulundu.

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) soykırımın yaşandığı Srebrenitsa yakınlarındaki Vlasenica'da, aşırı milliyetçi Sırp gruplar, araç konvoyu düzenleyerek, Boşnaklara yönelik provokatif eylemler gerçekleştirdi.

Vlasenica'da, özellikle savaş yıllarında yerinden edilmiş ve sonraki yıllarda geri dönmüş Müslüman Boşnakların bulunduğu bölgelerden korna çalarak geçen Sırplar, "Uyanın Balija'lar (Müslüman Boşnaklara hakaret için kullanılan bir ifade)" şeklinde bağırdı.

Boşnaklara yönelik eylemlerin, Ortodoksların Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul ettikleri 7 Ocak'taki Noel Bayramı öncesi gerçekleşmesi tepki topladı.

Zvornik Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Zvornik Emniyet Müdürlüğü bu ve benzeri her türlü davranışı kınıyor ve vatandaşları bu tür girişimleri yapmaktan kaçınmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

??????????????Bosnalı aşırı milliyetçi Sırplar geçmiş yıllarda da benzer provokasyonlar yapmış, Ortodoks Noeli'nde Srebrenitsalı soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı önüne kestikleri domuzların parçalarını atmışlardı.

Kaynak: AA
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Srebrenitsa, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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