Bosna Hersek'te Sırplar Tarafından Yıkılan Sinan Bey Camisi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosna Hersek'te Sırplar Tarafından Yıkılan Sinan Bey Camisi Yeniden Açılıyor

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırplar tarafından ortadan kaldırılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Sinan Bey Camisi 12 Temmuz'da ibadete açılacak. Caminin yeniden açılışına, ülke içinden ve dışından birçok kişinin gelmesi bekleniyor.

07.07.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırplar tarafından ortadan kaldırılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Sinan Bey Camisi 12 Temmuz'da ibadete açılacak.

Cajnice şehrinde 1570'te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın damadı Sinan Bey tarafından inşa edildiği bilinen ve 8 Haziran 1992'de Sırpların saldırısıyla ortadan kaldırılan tarihi caminin yeniden yapımı için 2016'da temel atma töreni düzenlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yanı sıra Bosna Hersek İslam Birliğinin de destek verdiği rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı.

Caminin yanında bulunan Sinan Bey ve eşi Şemse Kadun'a ait mezar yerleri de yenilendi ve yapının çevre düzenlemesi aslına uygun olarak yapıldı.

Proje kapsamında 16. yüzyılda inşa edilen caminin yıkımından sonra alanda bulunan kalıntıları da rekonstrüksiyon çalışmalarında kullanıldı.

Gorajde Müftüsü Remzi Pitic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamladıklarını ve caminin yeniden ibadete açılışı için hazır olduklarını söyledi.

Cuma namazıyla caminin yeniden ibadete açılacağını aktaran Pitic, "Burası cuma günü açılmayı hak ediyor. Cami yeniden ibadete açılacağı için Allah'a şükrediyoruz." dedi.

Gorajde bölgesinde son 10 yılda üçüncü camiyi ibadete açacaklarını belirten Pitic, "Daha yapmamız gereken çok iş var. Caminin yeniden yapımıyla Cajnice'nin yeni ruh, yeni ivme kazanacağını, Boşnakların buraya daha sık gelebilmek için bir neden bulacağını düşünüyorum. Burada sürekli olarak düzenlenecek bazı etkinlikler de planladık, 15 Eylül'deki merkezi mevlit programını bu camide yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Pitic, cami açılışı için organizasyon yaptıklarını ve gelenlerin özel araçlarıyla değil, Gorajde'den belli saatlerde kalkacak otobüsleri kullanabileceklerini de vurguladı.

Caminin son müezzinlerinden Hadis Kustura, aynı yerde olmaktan dolayı heyecanlı

Cami yıkılmadan önce 10 yaşında müezzinlik yapan Hadis Kustura da yeniden aynı yerde olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Kustura, 1992'ye kadar Cajnice'de yaşadıklarını ve savaşın başlamasıyla başkent Saraybosna'ya gittiklerini anlatarak, "Ben bu camide en son müezzinlik yapanlardan biriyim. Çok fazla cemaati olmadığı için her vakit ben bu camiye gelirdim. Bu camiyle yeniden buluşma duygusu muazzam ve kelimelerle anlatılamaz." ifadesini kullandı.

Camiye girip iki rekat şükür namazı kıldığını belirten Kustura, caminin içinde çocukluğuna dair çok güzel duygular hissettiğini söyledi.

Kustura, caminin yeniden yapımında katkıları bulunan başta Türkiye olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Şimdi Cajnice'ye girdiğinizde eski bir Boşnak Müslüman mahallesine girmiş gibi hissediyorsunuz, cami yıkıldıktan sonra buraya gelmek zordu." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'teki mimari açıdan en güzel camilerden biri kabul edilen yapının yeniden açılışına, ülke içinden ve dışından birçok kişinin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Cami, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Sırplar Tarafından Yıkılan Sinan Bey Camisi Yeniden Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
09:05 Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
02:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10:20 Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine “Suriyeli değilim“ yazdı Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı
10:05 Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan
08:29 CHP’li başkandan TOGG hamlesi Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti
07:38 Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı
03:53 Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu
03:37 Nijer, Mali ve Burkina Faso konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı Nijer, Mali ve Burkina Faso konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı
01:07 Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu’ndan itiraf gibi sözler Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 11:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'te Sırplar Tarafından Yıkılan Sinan Bey Camisi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement