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Bosna Hersek'te Srebrenitsa'da Gözaltına Alınan Sırplara Destek Gösterisi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Srebrenitsa'da Gözaltına Alınan Sırplara Destek Gösterisi

Bosna Hersek'in Potoçari bölgesinde, Noel Bayramı kutlamalarında, Müslüman Boşnak vatandaşın evinin önünde silahla ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Bosnalı Sırp için Srebrenitsa'da destek gösterisi yapıldı. Gösteri, Srebrenitsa Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşti ve Srebrenitsa Belediye Başkanı da katıldı. Gözaltına alınan Sırplara destek vermek amacıyla düzenlenen gösteri, ülkede tepkilere neden oldu.

Bosna Hersek\'te Srebrenitsa\'da Gözaltına Alınan Sırplara Destek Gösterisi
08.01.2024 - 12:06,
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Bosna Hersek'in Potoçari bölgesinde, Noel Bayramı kutlamalarında, Müslüman Boşnak vatandaşın evinin önünde silahla ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Bosnalı Sırp için Srebrenitsa'da destek gösterisi yapıldı.

Ortodoksların Hazreti İsa'nın doğum günü kabul ettiği 7 Ocak'ta, Bosnalı Sırplar tarafından oluşturulan konvoydan, Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'de bulunan Müslüman Boşnak vatandaşın evinin önünden geçerken ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Sırp için gece saatlerinde destek gösterisi düzenlendi.

Gösteri, bölgede görev yapan Sırp Ortodoks Kilisesi Rahibi Aleksandar Mladjenovic'in çağrısı üzerine, Srebrenitsa Emniyet Müdürlüğü önünde yapıldı.

Srebrenitsa Belediye Başkanı Grujicic de gösteriye katıldı

Srebrenitsa Belediye Başkanı Mladen Grujicic ve yardımcısı Momcilo Cvijetinovic'in gösteride yer alması, ülkede tepkilere yol açtı.

Grujicic burada yaptığı açıklamada, "Sırp Cumhuriyeti (RS) polisine yapılan baskıyı kınamak için buraya geldik." dedi.

Gözaltına alınan Sırplara destek vermek için bir araya geldiklerine işaret eden Rahip Mladjenovic de "Gençlerimiz, kesinlikle yapmadıkları 'kamu düzenini ve huzurunu bozma suçlamasıyla' sebepsiz yere gözaltına alındılar. Bu, Srebrenitsa'daki Sırp halkının din özgürlüğü ve haklarının ihlalinin devamıdır." iddiasında bulundu.

Olay

Bosnalı bazı Sırp gruplar, dün Noel Bayramı kutlamaları kapsamında konvoy düzenlemişti. Konvoy, Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'de Müslüman Boşnak vatandaşın evinin önünden geçerken silahla ateş açılmıştı.

Ev sahibinin güvenlik kamerası kayıtlarında ateşin, RS polisinin kontrolü altında ilerleyen konvoydan açıldığının görülmesi ülkede tepkilere neden olmuştu.

Srebrenitsa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada olaya karıştığı şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Bosnalı aşırı milliyetçi Sırplar geçmiş yıllarda da benzer provokasyonlar yapmış, Ortodoks Noeli'nde Srebrenitsalı soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı önüne kestikleri domuzların parçalarını atmışlardı.

Kaynak: AA
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