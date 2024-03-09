Bosna Hersek\'teki Müslüman Boşnaklar Ramazan Hazırlıklarına Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiler.