Bosna Hersek\'teki Müslüman Boşnaklar Ramazan Hazırlıklarına Başladı

Bosna Hersek'teki Müslüman Boşnaklar, geleneksel cami temizliğiyle ramazan hazırlıklarına başladı.
Her yıl olduğu gibi bu yılda Müslüman Boşnaklar, geleneksel hale gelen cami temizliği geleneğiyle ramazan ayının gelişi için hazırlık yaptı.
Boşnak gençler, 11 ayın sultanı ramazana hazırlık kapsamında, başkent Saraybosna'daki Osmanlı eserlerinden Hasan Çobanzade Camii'ni temizledi.
Gençler, halıları süpürüp, camlarını sildikleri caminin avlusunu da temizlemeyi ihmal etmedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiler.
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