Bosna Hersek'teki Müslüman Boşnaklar Ramazan Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Bosna Hersek'teki Müslüman Boşnaklar Ramazan Hazırlıklarına Başladı

Bosna Hersek\'teki Müslüman Boşnaklar Ramazan Hazırlıklarına Başladı

Müslüman Boşnaklar, geleneksel cami temizliğiyle ramazan ayının gelişi için hazırlık yapıyor. Başkent Saraybosna'daki Osmanlı eserlerinden Hasan Çobanzade Camii'ni temizleyen gençler, halıları süpürüp, camları sildikleri gibi caminin avlusunu da temizlemeyi ihmal etmiyor.

09.03.2024 17:25
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Bosna Hersek'teki Müslüman Boşnaklar, geleneksel cami temizliğiyle ramazan hazırlıklarına başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Müslüman Boşnaklar, geleneksel hale gelen cami temizliği geleneğiyle ramazan ayının gelişi için hazırlık yaptı.

Boşnak gençler, 11 ayın sultanı ramazana hazırlık kapsamında, başkent Saraybosna'daki Osmanlı eserlerinden Hasan Çobanzade Camii'ni temizledi.

Gençler, halıları süpürüp, camlarını sildikleri caminin avlusunu da temizlemeyi ihmal etmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki Müslüman Boşnaklar Ramazan Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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