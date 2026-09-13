Bosna Hersek'ten Sırbistan'a Mladic töreni için yaptırım çağrısı - Son Dakika
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Bosna Hersek'ten Sırbistan'a Mladic töreni için yaptırım çağrısı

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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Ratko Mladic'in Sırbistan'da devlet ve askeri törenle gömülmesinden sorumlu kişilere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Konakovic, sorumluluğun doğrudan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic nezdinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in Sırbistan'da devlet ve askeri törenle gömülmesinden sorumlu kişilere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Konakovic, Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Srebrenitsa Soykırımı, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladic için Sırbistan'da düzenlenen törende devlet kurumlarının, siyasi otoritenin ve askeri unsurların kullanıldığını belirtti.

Mladic'in cesedinin gömüldüğü törende Sırbistan ordusu mensuplarının da görevlendirildiğini aktaran Konakovic, şunları kaydetti:

"Bu, hüküm giymiş bir savaş suçlusuna saygı göstermek amacıyla bireylerin kendiliğinden düzenlediği bir buluşma değildi. Bu, Sırbistan devletinin kurumsal bir eylemiydi. Bu nedenle sorumluluk en üst düzeyde, doğrudan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic nezdinde ele alınmalıdır. O saygı atışında sıkılan her mermi, Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki ilişkilere, Avrupa değerlerine, uluslararası adalet ilkelerine, soykırım ve savaş suçlarının kurbanları ile hayatta kalanların onuruna ve tüm bölgenin barış ve istikrarına sıkılmış bir mermiydi."

Bosna Hersek halkının 1990'lı yıllarda yaşananları çok iyi hatırladığını vurgulayan Konakovic, o dönemdeki gelişmelerin ölüm, yıkım ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da işlenen en ağır suçlardan bazılarıyla sonuçlandığının altını çizdi.

Konakovic, benzer bir senaryonun yeniden yaşanmasından endişe duyduklarını söyleyerek "Derin endişe duyuyoruz, temkinliyiz ve benzer bir senaryonun ülkemizde bir daha yaşanmasına izin verilmeden şimdi harekete geçmek istiyoruz." dedi.

ABD, AB ve İngiltere liderleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere, Mladic'in Sırbistan'da devlet ve askeri törenle gömülmesinden sorumlu kişilere yaptırım uygulanması çağrısında bulunan Konakovic, "Bu kez çok geç olmadan harekete geçin." ifadesini kullandı.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusunda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılanması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Mladic, 27 Ağustos'ta öldü.

Mladic'in cesedi 7 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çok sayıda Sırp yetkilinin katılımıyla resmi törenle gömülmüştü. Sırbistan'ın bir savaş suçlusu için resmi cenaze töreni düzenlemesi tepki çekmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sırbistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'ten Sırbistan'a Mladic töreni için yaptırım çağrısı - Son Dakika

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