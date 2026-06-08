Bosna-Hersek ve Hırvatistan'dan Sınır Kapısı Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bosna-Hersek ve Hırvatistan'dan Sınır Kapısı Anlaşması

08.06.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek ve Hırvatistan, sınır kapılarını 2'den 5'e çıkarma anlaşması imzaladı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic iki ülke arasındaki sınır kapılarının sayısının 2'den 5'e yükseltilmesine dair anlaşmayı imzaladı.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Plenkovic, Kristo ile iki ülke arasında sınır kapılarının sayısının 5'e çıkarılması için anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Plenkovic, anlaşmayı "harika bir adım" olarak gördüğünü belirtti.

Anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki trafiğin yeni bir boyut kazanacağını aktaran Plenkovic, "Şimdiye kadar en üst kategoride 2 sınır kapımız vardı, artık bu durum değişiyor. Anlaşma ile bu durum, 5 sınır kapısına genişletilecek." dedi.

Plenkovic, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliği için çözmesi gereken meseleler olduğunu kaydederek, "AB içindeki değişen atmosferin farkında olmamız lazım. Uzun süredir ilk kez AB kurumlarında ve üye ülkeler arasında yeni bir genişleme isteği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Kristo da Hırvatistan'ın AB üyeliği konusunda her zaman Bosna Hersek'e destek olduğunu dile getirerek, görüşmede bu konuyu da konuştuklarını söyledi.

Sınır kapısı sayısının artırılmasının iki ülke için ekonomi açısından önemli olduğunu belirten Kristo, "Bugün imzalanan belgenin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bu hükümetlerarası anlaşma, mal ticareti, ikili ilişkiler ve ekonomik rekabet açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna-Hersek ve Hırvatistan'dan Sınır Kapısı Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: “Partiyi bize verin” teklifi Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 16:56:12. #7.13#
SON DAKİKA: Bosna-Hersek ve Hırvatistan'dan Sınır Kapısı Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.