Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi İstifa Etti

12.05.2026 22:18
Christian Schmidt, Bosna'daki gerilimler konusunda uyardı ve istifa kararını BMGK ile paylaştı.

BİRLEŞMİŞ Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkedeki "yıkıcı gerilimler" konusunda uyarıda bulunurken, istifa kararını da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleriyle paylaştı.

BMGK'de "Bosna Hersek'te Durum" adıyla düzenlenen oturuma katılan Schmidt, göreviyle ilgili son raporunu sunduğu toplantıda, ülkede yaşanan bazı sıkıntılı gidişata atıfta bulundu.

Schmidt, "Ülkenin daralan bir yolda ilerlediğinin altını çiziyorum. Bu yol ya kurumsal sürdürülebilirlik ve sağlamlaşma, ekonomik canlanma, hukukun üstünlüğü ve demokratik yönetim standartlarına doğru; ya da siyasi engellemeler ve devlet kurumlarının kademeli olarak tasfiyesiyle tetiklenen daha fazla durgunluğa doğru gitmektedir." ifadelerini kullandı.

Bosna'da, genel güvenlik durumunun istikrarlı kalmaya devam ettiğini belirten Schmidt, bununla birlikte "potansiyel olarak yıkıcı gerilimlerin bir endişe kaynağı olmaya devam ettiği" konusunda Konsey üyelerini uyardı.

Schmidt, "İstikrar, kurumsal sağlık ile karıştırılmamalıdır. Yakın bir güvenlik krizi olmasa bile, devam eden bir kurumsal işlevsellik ve siyasi sorumluluk krizi mevcuttur. Bu durum, yönetimin kalitesini, ekonomik kalkınmayı ve vatandaşların günlük yaşamlarını etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna-Hersek'te 26 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde seçim teknolojilerinin zamanında devreye sokulmasının sağlanması dahil bazı temel öncelikli konulara değinen Schmidt ayrıca, Sırp Cumhuriyeti yönetiminin, "Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü sorgulamaya ve istikrar ile reform umutlarını baltalamaya" devam ettiğine dikkati çekti.

Haziranda görevden ayrılacağını bildirdi

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt, özel nedenlerden dolayı görevinden yakın zamanda istifa edeceğine dair kararını BMGK üyeleriyle paylaştı.

Schmidt, Konsey'e hitaben, "Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi olarak görev süremi sonlandırma yönündeki kişisel kararımı, Dayton Barış Anlaşması'na, BMGK'nin çeşitli kararlarına ve Barış Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu'nun 2021'de bana verdiği yetkiye dayanarak aldım." dedi.

Halefini belirleme sürecinin halihazırda devam ettiğini aktaran Schmidt'in bu ayrılığı Bosna-Hersek'in, "derinleşen bir yönetim ve kurumsal işlevsellik krizi" olarak tanımladığı durumla yüzleştiği bir döneme denk geliyor.

Görevine 1 Ağustos 2021'de başlayan Schmidt, istifa kararını ilk olarak dün, Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla duyurmuştu.

İstifa kararını Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu'na ileten Yüksek Temsilci, haziran ayında yeni temsilci seçilene kadar görevinde kalacak.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl BM'ye Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Kaynak: AA

