Bosna-Hersekli Öğrencilerden 23 Nisan Kutlaması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bosna Hersek'ten gelen 33 öğrenci, geleneksel Türk oyunları ve kültürel etkinliklerle bayram coşkusuna ortak oldu.

Edremit ilçesi ile Bosna Hersek'in Zavidovici kenti arasında gerçekleştirilen "Kardeş Okullar Buluşması" projesi kapsamında, Yılmaz Akpınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Barış, kardeşlik ve kültürel iş birliğini pekiştirmek amacıyla düzenlenen program çerçevesinde Bosnalı öğrenciler, 4 gün boyunca ilçede misafir edilecek.

Kültürler dans ve oyunlarla kaynaştı

İletişim ağını güçlendirmek ve ortak kültürel değerleri ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde, Bosnalı ve Türk öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma ve seksek gibi geleneksel Türk oyunlarını oynayarak keyifli anlar yaşadı. Programda ayrıca Harmandalı ve horonun yanı sıra Bosna yerel oyun havaları eşliğinde dans eden öğrenci ve öğretmenler, renkli görüntüler oluşturdu.

Konuk heyetin programı kapsamında; bölgenin tarihi ve turistik alanlarına ziyaretler, mülki ve yerel yöneticilerle buluşmalar gerçekleştirilecek. Bosnalı gençler ayrıca 23 Nisan resmi törenlerine de katılım sağlayacak.

Programın organizasyonunu üstlenen Uluslararası Balkan Derneği ve Platformu Başkanı Hamza Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan ülkeleri genelinde 47 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yavuz, amaçlarının çocukları sosyal ve sanal alemin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırarak onları sosyalleştirmek ve topluma faydalı bireyler haline getirmek olduğunu söyledi.

Zavidovici Meslek Lisesi'ni bu amaçla davet ettiklerini belirten Yavuz: "Yarın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hediye ettiği Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağız. Bu tür projelerle gençlerimiz arasındaki dostluk köprülerini sağlamlaştırıyoruz." dedi.

Bosna Hersek'ten gelen öğrencilerden Eman Delic, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Atatürk'ün armağan ettiği bu bayram sadece Türkiye için değil, dünya çocukları ve bizler için de çok kıymetli. Burada çok sıcak karşılandık." diye konuştu.

Bir başka öğrenci Amela Pilic ise Türkiye ve Bosna Hersek kardeşliğini yerinde yaşadıklarını dile getirerek, dostluklarının uzun yıllar devam etmesini istediklerini vurguladı.