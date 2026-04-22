Bosna-Hersekli Öğrencilerden 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
Bosna-Hersekli Öğrencilerden 23 Nisan Kutlaması

22.04.2026 14:04
Edremit'te Bosna-Hersek'ten 33 öğrenci, geleneksel Türk oyunlarıyla 23 Nisan Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bosna Hersek'ten gelen 33 öğrenci, geleneksel Türk oyunları ve kültürel etkinliklerle bayram coşkusuna ortak oldu.

Edremit ilçesi ile Bosna Hersek'in Zavidovici kenti arasında gerçekleştirilen "Kardeş Okullar Buluşması" projesi kapsamında, Yılmaz Akpınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Barış, kardeşlik ve kültürel iş birliğini pekiştirmek amacıyla düzenlenen program çerçevesinde Bosnalı öğrenciler, 4 gün boyunca ilçede misafir edilecek.

Kültürler dans ve oyunlarla kaynaştı

İletişim ağını güçlendirmek ve ortak kültürel değerleri ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde, Bosnalı ve Türk öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma ve seksek gibi geleneksel Türk oyunlarını oynayarak keyifli anlar yaşadı. Programda ayrıca Harmandalı ve horonun yanı sıra Bosna yerel oyun havaları eşliğinde dans eden öğrenci ve öğretmenler, renkli görüntüler oluşturdu.

Konuk heyetin programı kapsamında; bölgenin tarihi ve turistik alanlarına ziyaretler, mülki ve yerel yöneticilerle buluşmalar gerçekleştirilecek. Bosnalı gençler ayrıca 23 Nisan resmi törenlerine de katılım sağlayacak.

Programın organizasyonunu üstlenen Uluslararası Balkan Derneği ve Platformu Başkanı Hamza Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan ülkeleri genelinde 47 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yavuz, amaçlarının çocukları sosyal ve sanal alemin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırarak onları sosyalleştirmek ve topluma faydalı bireyler haline getirmek olduğunu söyledi.

Zavidovici Meslek Lisesi'ni bu amaçla davet ettiklerini belirten Yavuz: "Yarın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hediye ettiği Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağız. Bu tür projelerle gençlerimiz arasındaki dostluk köprülerini sağlamlaştırıyoruz." dedi.

Bosna Hersek'ten gelen öğrencilerden Eman Delic, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Atatürk'ün armağan ettiği bu bayram sadece Türkiye için değil, dünya çocukları ve bizler için de çok kıymetli. Burada çok sıcak karşılandık." diye konuştu.

Bir başka öğrenci Amela Pilic ise Türkiye ve Bosna Hersek kardeşliğini yerinde yaşadıklarını dile getirerek, dostluklarının uzun yıllar devam etmesini istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

23 Nisan, Etkinlik, Edremit, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna-Hersekli Öğrencilerden 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika

14:08
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
SON DAKİKA: Bosna-Hersekli Öğrencilerden 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
Advertisement
