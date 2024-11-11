Bostancı İstasyonu'nda Silahlı Kavga - Son Dakika
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Bostancı İstasyonu'nda Silahlı Kavga

Bostancı İstasyonu\'nda Silahlı Kavga

Güvenlik görevlisi, alkollü yolcuyu bacağından vurdu. Olay kamera görüntülerine yansıdı.

11.11.2024 11:19
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KADIKÖY, Bostancı Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi alkollü olduğu iddia edilen yolcuyla tartıştı; ardından da yolcuyu silahla bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bostancı Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; trene binmek için Bostancı Marmaray İstasyonu'na gelen A.A.(41) turnike bölümünde çevredekileri rahatsız etmeye başladı. İstasyon güvenlik görevlisi M.T. ise, alkollü olduğu öğrenilen A.A.'ya sözlü uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan A.A. güvenlik görevlisiyle tartışmaya başladı. Güvenlik görevlisiyle yolcu A.A. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi M.T., silahla ateş ettiği A.A.'yı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan A.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. İstasyonda özel güvenlik görevlisi olan M.T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

A.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, asayiş sorgulamasında 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından poliste daha önceden kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.T. ise 'Kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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