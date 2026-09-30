Botsvana bağımsızlığının 60. yılını Gaborone'deki etkinliklerle kutladı - Son Dakika
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Botsvana bağımsızlığının 60. yılını Gaborone'deki etkinliklerle kutladı

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Botsvana, bağımsızlığının 60. yılını ülke genelinde karnaval, sergi ve spor etkinlikleriyle kutladı. Başkent Gaborone'deki Main Mall'da düzenlenen kutlamalarda Cumhurbaşkanı Duma Boko, halkı demokrasi, birlik ve 'Botho' anlayışıyla daha dirençli gelecek inşa etmeye çağırdı.

CAPE Afrika ülkesi Botsvana, İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 60. yılını ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Başkent Gaborone'deki kutlamalar, "Direnç İnşa Etmek, Refahı İleri Taşımak" temasıyla Main Mall bölgesinde düzenlendi.

Kutlamalarda ülkenin farklı bölgelerinde kültürel gösteriler, karnavallar, sergiler ve spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Duma Boko, burada yaptığı konuşmada, Botsvana halkını, ülkenin 60 yıllık yolculuğunu değerlendirirken, daha dirençli ve müreffeh bir gelecek inşa etme sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Boko, ülkenin geleceğinin demokrasi, birlik, kalkınma ve kendi kendine yeterlilik ile Botsvana kültüründe insanlık, karşılıklı saygı ve toplumsal dayanışmayı ifade eden "Botho" anlayışı üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'den bağımsızlık

İngiltere'den 1965'te iç yönetim hakkını kazanmasının ardından 30 Eylül 1966'da bağımsızlığını ilan eden Botsvana'da, Seretse Khama ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Bağımsızlıktan itibaren ülkeyi yöneten Botsvana Demokratik Partisinin (BDP) 58 yıllık iktidarı, 30 Ekim 2024'te yapılan genel seçimlerde sona ermişti.

Duma Boko liderliğindeki Demokratik Değişim Şemsiyesi (UDC), parlamentoda çoğunluğu kazanırken Boko ülkenin 6. cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: AA
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