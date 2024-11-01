Botsvana'da İktidar Değişimi - Son Dakika
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Botsvana'da İktidar Değişimi

BDP, 58 yıl sonra seçimlerde yalnızca 3 sandalye kazanarak iktidarı muhalefet partilerine devretti.

01.11.2024 14:17
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CAPE Güney Afrika ülkesi Botsvana'da 30 Ekim genel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Botsvana Demokratik Partisi'nin (BDP) 58 yıllık iktidarı sona erdi.

Devlet televizyonu BTV'nin haberine göre, ülke genelindeki 61 seçim bölgesinin 41'inden çıkan sandık sonuçlarına göre, BDP 69 sandalyeli Ulusal Meclis'te yalnızca 3 sandalye kazanabilirken, ana muhalefet partisi Demokratik Değişim Şemsiyesi (UDC) 26 sandalye elde etti.

Botsvana Kongre Partisi (BCP) 8 sandalye kazandı, bir önceki Devlet Başkanı Ian Khama'nın desteklediği Botsvana Yurtsever Cephesi (BPF) de 5 sandalye kazandı.

Böylece muhalefet partileri meclis çoğunluğunu garantilerken, BDP'nin ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1966'dan bu yana devam eden iktidarı son buldu.

BDP'nin adayı mevcut Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, başkent Gaboron'da düzenlediği basın toplantısında, seçim yenilgisini kabul ettiğini belirterek, "Saygıyla kenara çekilip, sorunsuz bir geçiş sürecini destekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Masisi, muhalefet partilerini tebrik ederek, "Beklenmedik olsa da dinlenmek için iyi bir zaman, haftada 6-7 gün çalıştım." dedi.

Botsvana anayasasına göre, devlet başkanı Ulusal Meclis'te yapılan oylamada salt çoğunluk esasına göre seçiliyor.

Eldeki sonuçlar ışığında meclis çoğunluğunu sağlaması öngörülen UDC'nin 54 yaşındaki lideri Duma Boko'nun Botsvana'nın bir sonraki devlet başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Botsvana, Afrika'nın en zengin elmas madenlerine sahip ülkesi olarak öne çıkıyor.

Kıtanın en gelişmiş demokrasileri arasında gösterilen Botsvana'da, son yıllarda elmas gelirlerinde yaşanan düşüşle yükselen işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yaygın yoksulluk, BDP'nin seçim hezimetinin arkasında yatan en önemli faktörler olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Bdp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Botsvana'da İktidar Değişimi - Son Dakika

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