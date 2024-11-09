Botsvana'da Yeni Dönem: Duma Boko Göreve Başladı - Son Dakika
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Botsvana'da Yeni Dönem: Duma Boko Göreve Başladı

Duma Boko, Botsvana'nın 6. devlet başkanı olarak yemin etti ve BDP'nin 58 yıllık iktidarına son verdi.

09.11.2024 00:47
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CAPE Botsvana'da 58 yıllık Botsvana Demokrat Partisi (BDP) iktidarının sona erdiği 30 Ekim genel seçimini kazanan Demokratik Değişim Şemsiyesinin (UDC) lideri 54 yaşındaki Duma Boko, yemin ederek görevine başladı.

Botsvana'nın 6. devlet başkanı seçilen Boko, başkent Gabaron'da düzenlenen törende yemin etti.

Törende, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashetile de hazır bulundu.

Boko, törende yaptığı konuşmada, BDP'den iktidarı sorunsuz şekilde devraldıklarını belirterek, "Demokrasimiz bozulmamış olduğunu kanıtladı." dedi.

BDP'nin 58 yıllık iktidarının sona erdiği 30 Ekim genel seçiminde Botsvana demokrasisinin "asil bir şekilde" test edildiğini belirten Boko, "Bu, aynı zamanda günlük hayatımızda barış ve istikrarın test edilmesiydi. Dünyanın gözü önünde, bu güzel topraklarda yaşayan her insanın özgürlüğünü ve güvenliğini kanıtladık" dedi.

Boko, yeni hükümet olarak önceliklerinin ekonomik büyüme sağlamak ve işsizlik sorununu çözmek olduğunu söyledi.

30 Ekim genel seçimi

Botsvana'da son genel seçimde BDP'nin ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1966'dan bu yana devam eden iktidarı son buldu.

Ülkenin yeni devlet başkanı Boko, çeşitli muhalefet partilerinin ittifakından oluşan UDC'nin lideri olarak 2014'ten itibaren ana muhalefet lideri sıfatı taşıyordu.

Kıtanın en gelişmiş demokrasileri arasında gösterilen Botsvana'da, son yıllarda elmas gelirlerinde yaşanan düşüşle artan işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yaygın yoksulluk, BDP'nin seçim hezimetinin arkasında yatan en önemli faktörler olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Dünya, Bdp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Botsvana'da Yeni Dönem: Duma Boko Göreve Başladı - Son Dakika

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