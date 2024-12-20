Botsvana'dan Güney Afrika'ya Sebze İthalatında Kademeli Kaldırma - Son Dakika
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Botsvana'dan Güney Afrika'ya Sebze İthalatında Kademeli Kaldırma

Botsvana, Güney Afrika'dan sebze ithalatı yasağını aşamalı olarak kaldırma kararı aldı.

20.12.2024 21:47
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CAPE Botsvana'nın, komşu ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sebze ithalatı yasağını aşamalı olarak kaldıracağı duyurdu.

Botsvana hükümetinden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren Güney Afrika'dan sebze ithalatı yasağının iki aşamalı olarak kaldırılacağı bildirildi.

Açıklamada, ilk aşamada zerdeçal, balkabağı, tatlı patates, yeşil bezelye, mantar ve patlıcan gibi ürünlerin ithalat yasağının kaldırıldığı kaydedilerek, nisan 2025'ten sonra uygulanacak ikinci aşamada ise pancar, soğan, domates, tatlı biber, patates ve karpuz gibi ürünlerin ithalatına izin verileceği ifade edildi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, Botsvana hükümetinin aldığı kararın, iki ülke arasındaki ticari bağların gelişmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Botsvana'nın Güney Afrika için önemli bir ticaret ortağı olduğu kaydedilerek, 2021'de Botsvana'ya yapılan yaklaşık 30 milyon dolarlık sebze ihracatının, Güney Afrika'nın o yılki toplam sebze ihracatının yüzde 15'ini oluşturduğu belirtildi.

Botsvana'da 30 Ekim genel seçimlerinde 58 yıllık iktidarını kaybeden Botsvana Demokratik Partisi (BDP) hükümeti, yerli çiftçileri desteklemek ve ithalata olan bağımlılığı azaltmak için 2022'in başı itibariyle Güney Afrika ürünlerine yasak getirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Afrika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Botsvana'dan Güney Afrika'ya Sebze İthalatında Kademeli Kaldırma - Son Dakika

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