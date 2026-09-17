Botsvana ile Umman, enerji ve madencilikte 9 anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Botsvana ile Umman, enerji ve madencilikte 9 anlaşma imzaladı

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Botsvana ile Umman arasında enerji, madencilik, yatırım ve hava ulaşımı dahil çeşitli alanlarda 9 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı. Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın başkent Gaborone'daki resmi ziyaretinde imzalanan anlaşmalar arasında vize muafiyeti ile bakır ve altın madenciliğinin ortak geliştirilmesi de yer alıyor.

CAPE Afrika ülkesi Botsvana ile Umman arasında enerji, madencilik, yatırım ve hava ulaşımı dahil çeşitli alanlarda 9 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Botsvana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Gaborone'da Botsvana Cumhurbaşkanı Duma Boko ile bir araya geldi.

Botsvana devlet haber ajansı BOPA'ya göre, Heysem bin Tarık ile Boko, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerle yeni işbirliği imkanlarını ele aldı.

Görüşmede özellikle yenilenebilir enerji, madencilik, yatırım, lojistik, gıda güvenliği ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi değerlendirildi.

İki lider ayrıca, Afrika ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

9 işbirliği anlaşması

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında 9 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmalar, genel işbirliği, siyasi istişareler, yatırımların teşviki, hava ulaşımı, diplomatik ve resmi pasaport sahiplerine vize muafiyeti, ticaret ve sanayi, madencilik, enerji ve ilaç sektörlerinde işbirliğini kapsıyor.

Madencilik alanındaki anlaşmayla Botsvana'daki bakır ve altın madenciliği imkanlarının iki ülke tarafından ortak geliştirilmesi öngörülürken, enerji alanındaki mutabakat ise enerji güvenliği, sürdürülebilir enerji projelerinin geliştirilmesi ve bölgesel enerji entegrasyonunda işbirliğini içeriyor.

Sağlık alanındaki anlaşma ise iki ülke arasında ilaç güvenliği ve tedariki, sektörel yatırımlar ile düzenleyici kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini öngörüyor.

İki ülke ayrıca, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, iş dünyaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve hava ulaşımı alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA
MadencilikBotswanaEnerjiGüncelSon Dakika

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