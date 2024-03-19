Boyabat Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenledi

Boyabat Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar yemeği verildi.
Kaymakamlık salonunda düzenlenen iftar programında, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.
Kaymakam Enver Yılmaz, iftar öncesinde şehit yakınları, gazi ve yakınlarının masalarını dolaşarak, sohbet etti.
İftar sonunda katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Yılmaz, "Çanakkale savaşları bizlere göstermiştir ki bu milletin yüce bir ruhu var. Bu vatana kolay kolay kimse göz dikemeyecektir. Çanakkale'de şehit düşmüş Boyabatlı Mustafa'nın evlatları olarak, Çanakkale'de en çok şehit vermiş ilçelerden birisi olarak, hep birlikte şunu görüyoruz ki sizler var oldukça şehitlerimiz kabirlerinde huzur içinde yatacaklardır. Sizler bu milletin, bu devletin temel direğisiniz. Bu gece bize şeref verdiniz, gurur verdiniz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.
Programa, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Eravcı, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları katıldı.
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