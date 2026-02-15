Boyabat\'ta Sevgililer Günü Konseri

Sinop'un Boyabat ilçesinde Türk Sanat Müziği Korosu "Aşkın Nağmeleri" temasıyla 14 Şubat Sevgililer Günü anısına konser verdi.

Boyabat Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen proje çerçevesinde gönüllülerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, üçüncü konserini 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Yirmi bir kişilik ekipten oluşan koro, 15 eser seslendirerek dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Kaymakam Enver Yılmaz, konser sonunda sahneye çıkarak koro şefi ve tüm üyeleri tebrik edip, çiçek takdim etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Koromuzun bu üçüncü konseri. Daha önce başka programlarım nedeniyle izleyememiştim ama izleyenler övgüyle anlatmışlardı bana. Bu akşam sizleri izleyerek çok güzel bir sunum yapmış olduğunuza şahit olduk, memnun olduk. Koro şefimizi ve tüm koro üyelerimizi tebrik ve teşekkür ediyorum. Sizlere ve salonu dolduran izleyicilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen de tüm koro üyelerine teşekkür belgesi vererek, "Gönüllerimizi Türk Sanat Müziği'nin zarif nağmeleri ile buluşturan kıymetli koromuza özellikle teşekkür ediyorum." dedi.