Boyabat\'ta Geleneksel Yayla Şenliği

Sinop'un Boyabat ilçesinde üç köy birlikte yayla şenliği düzenledi.

Boyabat ilçesinde Paşalıoğlu, Günpınar ve Yeşilçam köylerinin birlikteliğiyle geleneksel Gündüzlüler Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Yeşilçam köyü mevkisi Yundoluğu mesire alanında gerçekleştirilen şenlikte davul zurna ekibi, yöresel müzik grubu ve halk müziği sanatçıları tarafından müzik dinletisi sunulurken katılımcılara keşkek ve pilav ikramı yapıldı.

Çocuklara yönelik çeşitli oyun gösterilerinin de yapıldığı şenlikte, katılımcılar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kazan açılarak dernek yararına yardım toplanırken açık artırmayla belirlenen Şenlik Ağalığı yarışmasında 255 bin lira veren Ayhan Çataloğlu şenlik ağası seçildi.

Şenliğe katılan Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, burada yaptığı konuşmada, şenliği düzenleyen dernek yönetimine teşekkür etti.

Kara, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Boyabat Gündüzlüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Onur Ateş de gurbetten ve ilçeden gelerek şenliğe katılanlara teşekkür etti.