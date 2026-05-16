Boyabat\'ta Gençlik ve Spor Festivali Düzenlendi

16.05.2026 17:44
Boyabat'ta düzenlenen festivalde spor ve müzik etkinlikleri yapıldı, katılım yoğun oldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Şehir Stadı'nda düzenlenen programda Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleriyle birlikte kursiyer öğrenciler tarafından hazırlanan resim, el işleri ürünler sergilenip, spor ve müzik etkinlikleri gerçekleştirildi.

"Hareket et, keşfet, eğlen, birlikte daha güçlüyüz" parolasıyla düzenlenen festivalde müzik dinletisi, minyatür kale futbol, ayak tenisi, okçuluk, badminton, parkur, tenis ve halat çekme ve geleneksel oyun stantları gibi spor etkinlikleri yapıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara da festival alanına gelerek sergileri gezip, oyun ve gösterileri izledi.

Öğretmen ve öğrencilerden etkinliklerle ilgili bilgi alıp sohbet eden Yılmaz, emeği geçenleri tebrik etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, etkinliklere yoğun katılım gösterildiğini belirterek, "Etkinlikler yarın Tarihi Orta Çarşı'da yapılacak bisiklet turu ile devam edecektir. Tüm halkımızı yarınki etkinliğe de bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
