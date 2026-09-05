Boyabat'ta hafif ticari araç istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Boyabat'ta hafif ticari araç istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı

Boyabat\'ta hafif ticari araç istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Halil Meşe yönetimindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir binanın istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Çamlıca Mahallesi Çamlıca Sokak'ta Halil Meşe idaresindeki 34 NHV 958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir binanın istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta hafif ticari araç istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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