Boyabat'ta İtfaiye Personeline Eğitim - Son Dakika
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Boyabat'ta İtfaiye Personeline Eğitim

Boyabat\'ta İtfaiye Personeline Eğitim

Boyabat'ta itfaiye personeline yangın söndürme ve güvenlik konularında hizmet içi eğitim verildi.

19.02.2025 12:47
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Sinop'un Boyabat ilçesinde itfaiye personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Boyabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda, personele, yangınlara daha hızlı ve etkili müdahalede bulunmalarını sağlamak amacıyla itfaiye araçlarının kullanımı, yangın söndürme teknikleri, araç bakımı ve güvenlik protokolleri konularında eğitimler verildi.

Programa katılan Belediye Başkanı Hasan Kara, burada yaptığı konuşmada, İtfaiye Müdürlüğü personeline özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür etti.

Bu tür eğitimlerin, hizmetlerin daha verimli yerine getirilmesine katkı sunacağına inandığını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Kurtarma ve yangın operasyonlarında personellerimiz, zaman zaman kendi hayatlarını bile tehlikeye atabilecek şekilde fedakarlık ve cesaretle bu işi yapıyor. İtfaiye personelimiz, şehrimizde yaşadığımız afetlerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla fedakarlıklarını gösterdi. İtfaiye Müdürlüğümüzün yükselen bir performansı var. Bu önemli hizmetleri özveri ile sürekli devam edecek. Personellerimizin aldığı ve alacağı bu eğitimlerle şehrimize çok önemli ve daha verimli hizmetler vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta İtfaiye Personeline Eğitim - Son Dakika

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