Boyabat'ta Kurallara Uymayan Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücülerine 399 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Boyabat'ta Kurallara Uymayan Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücülerine 399 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Boyabat ilçesinde temmuz ayı içerisinde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 68 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplamda 399 bin 165 lira ceza kesildi. Ayrıca, 15 motosiklet de trafikten men edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, plakasız, ruhsatsız ve ehliyetsiz araç kullanarak halkın huzurunu bozan ve trafik düzenini bozan motosikletler üzerindeki denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

31.07.2024 13:33
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Boyabat ilçesinde temmuz ayı içerisinde kurallara uymayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine 399 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin temmuz ayı boyunca yaptığı denetimlerde, 68 sürücüye cezai işlem yapıldı.

Sürücülere toplam 399 bin 165 lira para cezası verilirken 15 motosiklet de trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Plakasız, ruhsatsız ve ehliyetsiz araç kullanıp halkın huzurunu bozacak hareketlerde bulunan, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren ve trafik düzenini bozan motosikletler üzerinde gerekli denetimler yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Boyabat'ta Kurallara Uymayan Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücülerine 399 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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