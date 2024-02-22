Boyabat'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Güvenlik Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Boyabat'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Boyabat\'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi. Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ile belediye başkan adayları katıldı. Toplantıda, seçimlerin güvenlik ve huzur içinde geçmesi için gerekli önlemler ele alındı ve katılımcıların talep ve önerileri dinlendi.

22.02.2024 12:01
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ile belediye başkan adayları katıldı.

Yılmaz, seçim öncesi ve gününde siyasi partilerin yetkililerinin nezaket kuralları içinde çalışmalarını sürdüreceklerine inandıklarını belirterek, "Biz de seçim kanunu kapsamında seçimlerin güvenlik ve huzur içinde geçmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz." dedi.

Toplantı, katılımcıların talep ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Boyabat'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Güvenlik Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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