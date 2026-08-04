Boyabat\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akyörük köyünde ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 arazöz, 2 su tankeri ve bir itfaiye aracı ile 50 personelin katılımıyla yapılan müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.