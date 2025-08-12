Boyabat'ta Otomobil Devrildi: İki Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı.
Doğuca köyü yolunda Hüseyin S. idaresindeki 60 ACY 163 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki eşi Hatice S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
