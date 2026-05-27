Boyabat\'ta Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 67 AFR 752 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Tekkeköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
