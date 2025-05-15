Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada sürücü yaralandı.
M.Ö.Ç. (20) idaresindeki 37 ACR 117 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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