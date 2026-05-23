Boyabat\'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Akgül'ün kullandığı 57 DG 047 plakalı hafif ticari araç, Karacaören köyü mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Akgül, Nurcan Akgül, Beyza Akgül ve Kadir Akgül yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçta bulunanların Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Boyabat ilçesine gittikleri öğrenildi.
