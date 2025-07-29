Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
K.A. (44) idaresindeki 57 AAK 256 otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Osmanköy mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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