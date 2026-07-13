Boyabat'ta Yağmur ve Şükür Duası - Son Dakika
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Boyabat'ta Yağmur ve Şükür Duası

Boyabat\'ta Yağmur ve Şükür Duası
13.07.2026 09:31
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Sinop'un Boyabat ilçesinde geleneksel yağmur ve şükür duası düzenlendi, katılımcılara ikram yapıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

Kurtlu köyünde geleneksel yağmur ve şükür duası programında Kur'an-ı Kerim okundu ve şükür namazı kılındı.

Programa katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, asırlardır yaşatılan anlamlı geleneğin birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden olduğunu dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara etli pilav, keşkek ve ayran ikramında bulunuldu.

Programa AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Müftüsü Paşa Bektaş, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta Yağmur ve Şükür Duası - Son Dakika

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