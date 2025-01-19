Boyabat\'ta Yangın: Ahşap Ev ve Ambar Yandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında, bir ahşap ev, ambar yandı, betonarme evin çatısı hasar gördü.

Karamusalı köyünde Fikri Gülen'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bitişikteki ambara ve başka bir evin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahşap ev ve ambar tamamen yanarken Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri betonarme binadaki çatı yangınını kısa sürede söndürerek, alt katlara sıçramasını önledi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.