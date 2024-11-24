Boyabat ve Saraydüzü'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

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Sinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde devam eden programda, emekli Öğretmen Ferah Türkmen ve aday öğretmen Merve Polat, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerin sunulduğu program, sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunması ve emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Saraydüzü ilçesinde İlçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ise günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

Program, adaylıklarını tamamlayan öğretmenlerin öğretmenlik yemini etmeleri ile son buldu.