Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak İstanbul\'da Gözaltına Alındı

Volkswagen Grubu'nda yazılım krizi: Infotainment sisteminde ciddi hatalar var

Alman otomobil devi Volkswagen Grubu, bünyesindeki markalar arasında yaygın yazılım sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunlar, müşteriler tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor ve markanın prestiji için bir tehdit oluşturuyor. Son zamanlarda, VW Grubu'nun birçok modelinde, özellikle infotainment sistemlerinde ciddi hatalar rapor ediliyor. Bu durum sürücüler için rahatsız edici olmasının yanı sıra güvenliği de tehdit ediyor. Sürüş yardım sistemleri, acil frenleme, şerit takip asistanları ve trafik işareti tanıma gibi önemli özelliklerde hatalar meydana geliyor. Volkswagen Grubu, bu sorunları çözümlemek için yoğun çaba sarf etmek zorunda.