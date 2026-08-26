Bozay, Suudi Büyükelçiyi Kabul Etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abualnasr'ı kabul etti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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