Mustafa Bozbey Hakim Karşısında... CHP'li Zeybek: "Bilinçli Bir Şekilde Oldubitti Yaratılmaya Çalışıldı, Ne Yaparlarsa Yapsınlar Boyun Eğmeyeceğiz" - Son Dakika
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Mustafa Bozbey Hakim Karşısında... CHP'li Zeybek: "Bilinçli Bir Şekilde Oldubitti Yaratılmaya Çalışıldı, Ne Yaparlarsa Yapsınlar Boyun Eğmeyeceğiz"

20.07.2026 14:49  Güncelleme: 15:15
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CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, tutuklu Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in duruşmasında milletvekilleri ve basın mensuplarına yönelik ayrımcılık yapıldığını belirterek, hukuksuzluğa boyun eğmeyeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Tutuklanan Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in bugün görülen duruşmasını izleyen CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, duruşmada sabah saatlerinden itibaren bilinçli bir şekilde oldubitti yaratılmaya çalışıldığını belirterek, milletvekilleri ve tutuklu yakınlarına yönelik tutuma ve basın mensupları arasında yapılan ayrıma tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletvekilleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Bursa Bölge Adliyesi'ndeki duruşmasını takip ettiklerini bildirdi.

Duruşma öncesinde yaşananlara tepki gösteren Zeybek, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinden itibaren bilinçli bir şekilde oldubitti yaratılmaya çalışıldı. Milletvekillerinin ve tutuklu yakınlarının duruşma salonuna girişi engellenmeye çalışıldı, güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirildi. Ardından basın mensupları arasında ayrım yapılarak duruşmanın takibi sınırlandırılmaya çalışıldı. Ne yaparlarsa yapsınlar hukuksuzluklarına boyun eğmeyeceğiz. Mustafa Bozbey Başkanımız ve haksız biçimde özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm tutukluların yanındayız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Bozbey, Milletvekili, Gökan Zeybek, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Bursa, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Bozbey Hakim Karşısında... CHP'li Zeybek: 'Bilinçli Bir Şekilde Oldubitti Yaratılmaya Çalışıldı, Ne Yaparlarsa Yapsınlar Boyun Eğmeyeceğiz' - Son Dakika

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