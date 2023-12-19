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Bozcaada'da kadının uçurumdan düşerek ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bozcaada'da kadının uçurumdan düşerek ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tatil yapmak için gelen Yeşim Demir'in uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, Demir'in erkek arkadaşı olduğu belirtilen N.G tutuklandı.

Bozcaada\'da kadının uçurumdan düşerek ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
19.12.2023 - 16:27,
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir kadının uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozcaada'ya arkadaşlarıyla tatil yapmak için gelen Yeşim Demir'in (39), 6 Temmuz'da gün batımını izlemek üzere gittiği Polente Burnu'nda 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan düşmesi üzerine soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Demir'in erkek arkadaşı olduğu belirtilen N.G, Sakarya'da jandarma tarafından gözaltına alındı.

N.G, Ezine Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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