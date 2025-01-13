Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli- Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00 seferi, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe- Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.