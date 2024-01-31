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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 2 gündür sefer yapılamıyor - Son Dakika
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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 2 gündür sefer yapılamıyor

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine iki gündür sefer yapılamıyor. Fırtına nedeniyle dün iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugün de poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

31.01.2024 23:53  Güncelleme: 23:55
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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 2 gündür sefer yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine iki gündür sefer yapılamıyor. Fırtına nedeniyle dün iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugün de poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Bozcaada ve Gökçeada\'ya fırtına nedeniyle 2 gündür sefer yapılamıyor
Kaynak: İHA

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